Joe Biden accusé d’agression sexuelle

Joe Biden est dans la tourmente. En effet, le candidat favori du camp démocrate pour affronter Donald Trump en novembre doit faire à une accusation grave d'agression sexuelle de la part d'une ancienne collaboratrice au Sénat, Tara Reade. Celle-ci a déposé une plainte à Washington, selon des informations de l'agence AP reprises par tous les journaux américains.

Les faits ne sont pas nouveaux. Tara Reade et six autres femmes avaient déjà accusé en 2019 l'ancien vice-président de Barack Obama de comportements inappropriés.

Les faits se seraient déroulés au printemps 1993, alors que Joe Biden n'était encore que sénateur du petit État du Delaware. Il aurait agressé Tara Reade, 29 ans à l'époque, dans un couloir isolé du Sénat, touché et pénétré avec ses doigts, selon deux enquêtes publiées ce dimanche par le «New York Times» et le «Washington Post».

