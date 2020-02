Joaquin Phoenix, meilleur acteur pour «Joker»

Joaquin Phoenix a remporté dimanche, au cours de la cérémonie des récompenses britanniques du cinéma à Londres, le Bafta du meilleur acteur pour son rôle-titre dans le film «Joker».

Récompensé aux Golden Globes et nommé aux Oscars pour ce rôle, l'acteur américain de 45 ans l'a emporté devant Léonardo Di Caprio («Once Upon a Time... In Hollywood»), Adam Driver («Marriage Story»), Jonathan Pryce («Joker») et Taron Egerton («Rocketman»).

Zellweger meilleure actrice

L'Américaine Renée Zellweger a remporté dimanche le Bafta de la meilleure actrice pour son interprétation de la légendaire comédienne et chanteuse Judy Garland dans le biopic «Judy», lors de la cérémonie des récompenses britanniques du cinéma, à Londres.

Nommée aux Oscars et couronnée d'un Golden Globe pour ce rôle, l'actrice de 50 ans l'a emporté devant Jessie Buckley («Wild Rose»), Scarlett Johansson («Marriage Story»), Saoirse Ronan («Les Filles du docteur March») et Charlize Theron («Scandale»).

Leading Actress nominee Renée Zellweger talks about taking on the iconic role of Judy Garland in @JudyGarlandFilm ????? #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/7ep7cEWVad — BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020

Meilleur film

«1917», film d'action historique suivant au plus près le périple de deux soldats britanniques lors de la Première Guerre mondiale en donnant l'illusion d'un long plan séquence, a remporté dimanche les Baftas du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Sam Mendes.

Déjà récompensé aux Golden Globes et nommé aux Oscars, le réalisateur de 54 ans l'a emporté à la cérémonie britannique devant Martin Scorsese («The Irishman»), Todd Philipps («Joker»), Quentin Tarantino («Once Upon a Time... in Hollywood») et Bong Joon-Ho («Parasite»), dans les deux catégories.

(afp/nxp)