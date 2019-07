Jeffrey Epstein arrêté pour «trafic sexuel»

Le milliardaire américain, ami des stars et des puissants, Jeffrey Epstein a été arrêté aux Etats-Unis à son retour de France. Il est accusé de «trafic sexuel», ont indiqué des médias américains.

M. Epstein, 66 ans, doit comparaître devant un juge à New York lundi. Il a été interpellé samedi dans un aéroport du New Jersey, à son retour de Paris dans son jet privé, selon la chaîne CBS Miami. Il est accusé de «trafic sexuel» et d'association de malfaiteurs, a indiqué une source proche du dossier à la chaîne.

Accord controversé

Déjà accusé il y a plus de dix ans de recourir aux services de dizaines de prostituées mineures, notamment dans sa grande demeure de Palm Beach, en Floride, M. Epstein avait été condamné en 2008 à 18 mois de prison. Alors qu'il encourait la prison à vie, il était parvenu à un accord controversé de négociation de peine en acceptant de plaider coupable pour le seul chef d'avoir sollicité les services de prostituées mineures.

Cet accord obtenu avec le procureur de Floride de l'époque, Alexander Acosta, lui avait permis d'écourter à 13 mois sa peine et de bénéficier d'un aménagement favorable de ses conditions. Cet épisode avait mis en lumière les puissantes relations de M. Epstein, qui a entretenu des liens avec Donald Trump, l'ex-président démocrate Bill Clinton ou encore le prince Andrew, fils de la reine britannique Elisabeth II.

Donald Trump speaking of his longtime friend Jeffrey Epstein in 2002: "I've known Jeff for fifteen years. Terrific guy. He's a lot of fun to be with. It’s even said that he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side." pic.twitter.com/93DktcH9ln