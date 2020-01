Jeanine Añez candidate à la présidentielle

La présidente par intérim de la Bolivie Jeanine Añez a annoncé vendredi sa candidature à l'élection présidentielle du 3 mai, consécutive à la démission en novembre d'Evo Morales.

«J'ai pris la décision de me présenter comme candidate à l'élection» présidentielle (qui se déroule le même jour que des législatives), a affirmé dans un discours Jeanine Añez, qui a pris ses fonctions le 12 novembre, deux jours après le départ d'Evo Morales sur fond de mobilisation sociale appelant à sa démission.

#ÚltimaHora | La Presidente interina de #Bolivia, @JeanineAnez, anunció que se presentará como candidata a las próximas elecciones presidenciales (Más info en breve) #24Ene pic.twitter.com/3JNV5yAPfL — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) January 25, 2020

«Je n'avais pas prévu de participer à cette élection», a-t-elle assuré, soulignant qu'elle avait finalement décider de se lancer faute d'unité dans l'opposition au Mouvement vers le socialisme (MAS) de l'ex-président Morales, en tête des sondages. Ces derniers ont toutefois été réalisés avant l'annonce de la candidature de l'économiste Luis Arce.

«La dispersion des votes et des candidatures m'ont conduit à prendre cette décision», a précisé la présidente par intérim. Selon un sondage publié début janvier par le quotidien «Pagina Siete», le MAS est en tête des intentions de vote avec 20,7%, suivi de Mme Jeanine --qui n'était pas encore candidate-- avec 15,6% et du candidat centriste et ex-président Carlos Mesa (13,8%).

(afp/nxp)