Jean-Claude Juncker rencontre son successeur

La ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen, candidate des 28 dirigeants de l'UE pour prendre la tête de la Commission européenne, a rencontré jeudi matin à Bruxelles le président sortant Jean-Claude Juncker. Ce dernier a salué «une vraie Européenne».

Les deux responsables ont échangé une accolade chaleureuse sous les flashs des photographes à la Commission, deux jours après l'annonce du choix des Etats membres qui doit encore être entériné par le Parlement européen.

Delighted to welcome @vonderleyen with open arms to the @EU_Commission today. A true European, we are on the same page when it comes to speaking up for ???????? interests.

Ich freue mich, Hand in Hand mit ihr zusammenarbeiten. Je lui souhaite le meilleur au l’@Europarl_EN. pic.twitter.com/nCraHdAGrB