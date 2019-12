En Iran, ces vidéos qui dévoilent l’ampleur de la répression

La répression de la fronde sociale, – au moins 208 morts et 7000 arrestations selon Amnesty International (AI) – est «l’une des plus féroces qu’ait connue le pays», relève Thierry Coville, chercheur à l’IRIS. «Et dans l’opacité la plus totale» insiste le spécialiste de l’Iran, en référence à la coupure quasi-totale d’internet par les autorités, privant, du 17 au 21 novembre, les protestataires d’accès au monde extérieur depuis le début de la contestation. NetBlocks, une ONG de surveillance de la liberté d’internet, a ainsi suivi l’évolution de la situation en direct, indiquant que le 17 novembre, la connectivité était tombée à 5% pour être progressivement restaurée à 64%, le 23 novembre.

«Nous avons fermé internet pour le bien-être du peuple», assurait pourtant le ministre de l’intérieur, Abdolreza Rahmani-Fazli, au début de la crise. Désormais, fini le huis clos. Le flux d’images, relayé par les journalistes et les protestataires en exil, semble écorner le discours officiel du régime, à la faveur du rétablissement lent et partiel d’internet. «L’Iran sous sanctions, ne pouvait pas se permettre de maintenir plus longtemps la fermeture d’internet pour des raisons commerciales et économiques», analyse Amélie Chelly, chercheuse et spécialiste de l’Iran à l’EHESS-CNRS.

Vidéos accablantes

C’est un démenti opposé au pouvoir, qui continue de minimiser le nombre de victimes (cinq victimes selon le bilan officiel) et d’accuser ceux qui se sont levés contre la hausse des prix de l’essence, de participer à un «complot orchestrée par les ennemis israéliens et américains». Des photos et vidéos ont émergé sur les réseaux sociaux et sur le net, pourtant contrôlé quasi-totalement par les gardiens de la Révolution. Ces scènes, Amnesty International les a visualisées dans plus de 1000 vidéos. «Analysées par notre service de vérification numérique, elles fournissent clairement la preuve que les forces de sécurité ont attaqué intentionnellement des manifestants pacifiques», soutient Nadia Boehlen, porte-parole de l’ONG en Suisse. On retrouve ainsi deux types de vidéos. Premièrement, celles qui ont pu filtrer juste avant le black-out, entre le 15 et le 17 novembre, en particulier via des applications de messagerie comme Telegram. Sur cette vidéo amateur, authentifiée par AI, à Shiraz le 16 novembre, des manifestants scandent «Mort à Khamenei (le Guide suprême de la République islamique, ndlr)» sous le vrombissement menaçant des hélicoptères:

Ici à Téhéran le 17 novembre, des policiers tirent à bout portant sur des manifestants désarmés:

Sur cette vidéo, on distingue des hommes en uniformes mitrailler à tout-va depuis le toit d’un bâtiment gouvernemental à Javanrud, dans le district de Kermanshah:

Deuxièmement, celles qui sont parvenues au monde extérieur dès le retour lent et partiel d’internet à partir du 21 novembre. Ici, le 21 novembre, à Ahwaz au sud-ouest du pays, dans la province de Khuzestan, un policier s’en prend à un manifestant:

Tisser sa propre toile

La fermeture d’internet a provoqué davantage de difficultés pour recueillir des informations sur le terrain, mais aussi pour vérifier leur véracité et leur date exacte. Car la toile est aussi un outil de guerre psychologique. En témoignent, l’action des Moujahidin du Peuple (Mojahedin-e Khalq, MEK), influente organisation d’opposants en exil, honnie par beaucoup d’Iraniens pour son soutien à l’Irak pendant la guerre (1980-1988). Les services de communication proches de l’organisation avancent ainsi un bilan de 1000 morts. Dans un article du 9 juin 2019, le site d’investigation The Intercept soutient par exemple que des « faux profils » proches des MEK, des néoconservateurs américains et des faucons israéliens circuleraient sur les réseaux sociaux, dont celui d’un certain Heshmat Alavi, très actif dans la diffusion de vidéos ces derniers jours.

«Leur prouesse dans la guerre de la communication et de diffusion d’informations anti-régime irrite profondément le gouvernement. Ils parviennent à anonymiser leurs propres publications qui sont ensuite reprises par certains journaux internationaux», relève Amélie Chelly. Selon la chercheuse, «le groupe de médias iraniens proche du pouvoir International Union of Virtual Media (IUVM), qui regroupe les ingénieurs de la cyber-propagande, ont imité leur stratégie». Ces derniers ont ainsi anonymisé, traduit et diffusé massivement le contenu des grandes agences nationales (dont l’utra-conservatrice Farsnews) sur les réseaux sociaux.

Identifier la «menace»

«Ce qui inquiète le régime», souligne l’auteure du livre Iran, autopsie du chiisme politique (Ed. Cerf, 2017), «c’est une opposition capable de diffuser et mobiliser massivement via les réseaux sociaux». Elle cite en contre-exemple, l’intellectuel de l’opposition Ziba Kalan, qui alimenterait régulièrement son blog, «sans être inquiété». Aussi, plusieurs députés réformistes ont condamné haut et fort le traitement de la crise par l’exécutif. Selon Thierry Coville, un groupe de député aurait déploré le manque d’informations quant au nombre de morts et en conséquence, «promis de mener leurs propres enquêtes si le gouvernement « continuait à se terrer dans le silence». Amnesty International exhorte aujourd'hui l'ONU a mener des enquêtes dans le pays.