L'inventeur de la figurine Lego est mort à 78 ans

Le danois Jens Nygaard Knudsen, inventeur de la fameuse figurine Lego, est mort mercredi à l'âge de 78 ans à Hvide Sande, sur la côte Ouest du Danemark, a indiqué samedi l'un de ses anciens collègues.

«Il avait une imagination fantastique, il avait tellement d'idées», a confié à l'AFP Niels Milan Pedersen.

Jens Nygaard Knudsen, the Danish who created the #Lego figure and made generations of kids happy,is dead.

In the 70s, he drew a total of 50 arrangements for what the little figure with a yellow head would look like pic.twitter.com/oJ2aCWDKFz