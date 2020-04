Inquiétude pour des migrants disparus

Le sort de dizaines de migrants, qui étaient à bord d'une embarcation portée disparue au large de Malte, suscitait dimanche la vive inquiétude d'organisations internationales et d'ONG, qui ont dénoncé l'indifférence et la passivité de l'Europe.

L'agence européenne de contrôle des frontières Frontex a indiqué à l'AFP qu'un de ses avions «décollerait (lundi) matin pour rechercher» ce bateau. Frontex a précisé dans un communiqué qu'il s'agissait d'une des quatre embarcations qu'elle avait repérées vendredi et samedi. L'agence a assuré avoir informé à leur sujet les autorités concernées, italiennes, maltaises, libyennes et tunisiennes.

At least 3 boats are still in distress near Malta. Another one capsized earlier.

All authorities are aware, but no action to rescue them has been initiated. They're left to die.

