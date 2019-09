Inondations en Espagne: un 7e corps retrouvé

Le corps d'un Néerlandais de 66 ans porté disparu dimanche à la suite des inondations qui ont touché le sud-est de l'Espagne a été retrouvé mardi, portant à sept le nombre de morts, a-t-on appris auprès des autorités locales.

«Le corps d'un citoyen néerlandais porté disparu a été retrouvé», a indiqué à l'AFP un porte-parole de la sous-préfecture d'Alicante, province la plus touchée par ces inondations.

«La description donnée par la famille correspond au corps retrouvé», a-t-il précisé. L'homme avait été happé et emporté par l'eau dans un canal de la commune de Dolores dimanche après-midi, selon la Garde civile.

Milliers de personnes évacuées

Son corps a été retrouvé dans le village de San Fulgencio, «à 6 kilomètres du lieu où il avait disparu», a précisé le porte-parole de la sous-préfecture.

Avec cette nouvelle victime, le bilan des inondations qui ont frappé le sud-est de l'Espagne de mercredi à dimanche s'élève à sept morts.

Les pluies torrentielles ont entraîné l'évacuation de milliers de personnes, isolé des villages entiers et coupé des routes et des voies ferrées.

Les régions les plus touchées ont été celles de Valence, dans laquelle se trouve la province d'Alicante, et celle de Murcie (sud-est), tandis que celles d'Andalousie (sud), de Castille-La-Manche et de Madrid (centre) ont été touchées dans une moindre mesure. (afp/nxp)