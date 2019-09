Inondations: des centaines d'évacués

Des centaines de nouvelles évacuations ont eu lieu dans le sud-est de l'Espagne, dévasté ces derniers jours par des pluies torrentielles qui commencent toutefois à se calmer, après avoir causé la mort de six personnes, ont indiqué dimanche les services de secours.

Deux campings de la province d'Alicante ont été évacués, l'un à Crevillente abritant 300 personnes et l'autre à Guardamar, selon une porte-parole des services d'urgence de la région de Valence.

Les services d'urgence ont cependant précisé sur Twitter que l'évacuation des deux cents habitants d'un lotissement dans la commune d'Almoradi, annoncée auparavant en raison des risques de crues de la rivière Segura, n'avait finalement pas eu lieu.

Le dernier bilan fourni par le ministère de l'Intérieur s'élevait à 3.500 personnes contraintes de quitter leur foyer en raison de ces intempéries qui ont provoqué d'importants dégâts dans le sud-est du pays.

The devastation in Spain caused by the storms, 6 dead and all @SkyNews@itvnews @BBCNews care about is #LiamGallagher wedding #espana #spain #alicante #news #floods #rain #stormhttps://t.co/YX1ai30EG3