Hong Kong suspend le projet de loi controversé

L'exécutif de Hong Kong entame une désescalade dans la crise suscitée par son impopulaire projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine, ont rapporté samedi des médias locaux. L'adoption du texte controversé est reportée.

Carrie Lam, la dirigeante de l'exécutif pro-Pékin de l'ancienne colonie britannique, était confrontée ces derniers jours à des appels à abandonner le projet, y compris venant de son propre camp.

Samedi, le quotidien «South China Morning Post» et les télévisions Now TV, TVB et RTHK, citant tous des sources gouvernementales, ont annoncé que l'administration projetait de reporter l'adoption par le parlement du texte controversé.

Hong Kong a connu mercredi ses pires violences politiques depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Des dizaines de milliers de protestataires ont été dispersés par la police anti-émeute avec des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène. Un million de personnes ont manifesté dimanche dernier.

(ats/nxp)