L'homme qui a tué Trayvon Martin poursuit sa famille

Un vigile qui avait abattu en 2012 un adolescent noir non armé en Floride poursuit désormais en justice les parents de sa victime. L'homme avait bénéficié d'un acquittement parmi les plus controversés des annales judiciaires américaines.

La mort à l'âge de 17 ans de Trayvon Martin, tué par George Zimmerman qui le trouvait suspect, a marqué durablement l'opinion publique aux États-Unis et généré une polémique au retentissement international.

George Zimmerman a assigné mercredi devant les tribunaux les parents de Trayvon Martin, ainsi que leur avocat et d'autres personnes qu'il accuse de s'être entendus pour produire un témoignage en sa défaveur lors de son procès en 2013. Procès à l'issue duquel un jury populaire l'a pourtant reconnu non coupable, en vertu d'un concept d'autodéfense très critiqué.

«Défendre l'indéfendable»

Le vigile, dont le père est blanc et la mère hispanique, exige la somme de 100 millions de dollars de dommages-intérêts. Il est défendu par un sulfureux avocat conservateur, Larry Klayman, connu pour ses positions conspirationnistes et son opposition radicale à l'ex-président démocrate Barack Obama, dont il avait suggéré l'expulsion des Etats-Unis.

L'action en justice lancée par George Zimmerman «défie l'entendement», a réagi Ben Crump, l'avocat de la famille de Trayvon Martin. Ben Crump a accusé le vigile de «persécuter des personnes dont la vie a été anéantie par ses propres actes néfastes».

Cette «procédure en justice infondée et dangereuse se révélera n'être qu'une nouvelle tentative de défendre l'indéfendable et une nouvelle tentative éhontée de tirer profit des vies et de la douleur des autres», a-t-il prédit.

Héros d'une frange de la droite dure

L'acquittement de George Zimmerman avait déclenché en juillet 2013 des manifestations dans plus de cent villes aux États-Unis. Le président Barack Obama lui-même avait déclaré que Trayvon Martin aurait pu être son fils.

Après son procès, George Zimmerman est devenu le héros d'une frange de la droite dure, rôle qu'il a embrassé en clamant notamment son hostilité vis-à-vis de Black Lives Matter, mouvement de lutte contre les abus policiers à l'encontre des Noirs. (ats/nxp)