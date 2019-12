Heurts entre police et jeunes anti-contestation

Des dizaines de jeunes hostiles au mouvement de contestation au Liban ont lancé samedi des pierres et des pétards sur la police anti-émeute. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des tirs de gaz lacrymogènes dans le centre de Beyrouth.

Appel au calme

Des incidents similaires ont eu lieu dans la capitale et d'autres villes du Liban ces dernières semaines. Ils ont incité vendredi le chef du puissant mouvement chiite du Hezbollah à lancer un appel au calme à ses partisans, opposés au mouvement de contestation du pouvoir.

Samedi, des jeunes venus d'un quartier central de Beyrouth, considéré comme un bastion du Hezbollah et du parti chiite Amal, ont tenté d'investir des tentes de la contestation aux abords de la place des Martyrs, épicentre des manifestations antipouvoir déclenchées le 17 octobre. C'est sous ces tentes, relativement vides lorsqu'ils sont arrivés, que sont habituellement organisés des débats.

La police anti-émeute est intervenue pour repousser les jeunes, qui ont lancé des pierres et de gros pétards sur les forces de l'ordre, en faisant des doigts d'honneur. La police a répliqué en tirant des gaz lacrymogènes, les contraignant à battre en retraite, a constaté un photographe de l'AFP. Ces dernières semaines, les accrochages se sont multipliés lors des manifestations contre la classe politique, accusée de corruption et d'incompétence, qui se tenaient généralement dans le calme.

Heurts en soirée

Samedi soir, d'autres heurts ont éclaté dans la capitale, entre la police et des manifestants antipouvoir, à l'entrée d'une avenue menant au Parlement et bloquée par les forces de sécurité.

#Lebanon ????????: from the streets of #Beirut tonight. Soldiers broke up a protest in front of parliament, beating protesters as they run away.#?????_????? pic.twitter.com/59Yetzy7Bw