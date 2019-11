L'hélicoptère du président bolivien atterrit d'urgence

L'hélicoptère transportant le président bolivien Evo Morales a dû réaliser lundi un atterrissage d'urgence à cause d'un problème mécanique, un proche du chef de l'Etat dénonçant un «attentat» au moment où l'opposition chercher à le déloger du pouvoir.

L'appareil, un EC-145, a subi «un problème mécanique du rotor arrière au décollage, provoquant un atterrissage d'urgence», a indiqué l'armée de l'air (FAB) dans un communiqué, précisant que l'incident n'avait pas fait de blessé.

L'incident s'est produit au moment où le chef de l'Etat socialiste s'apprêtait à quitter un village andin où il venait d'inaugurer une route.

???? PERCANSE EN BOLIVIA



Helicópterodel presidente de #Bolivia, #EvoMorales, sufrió hoy un percance cuando despegaba de la ciudad de Colquiri, departamento de La Paz, sin que se registraron heridos, informó el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). pic.twitter.com/WV4h3xJd94 — Lo Último Ec (@LoUltimoEc) November 4, 2019

Des images diffusées sur les réseaux sociaux et les médias locaux montrent l'hélicoptère décoller sous la pluie depuis un terrain de football, essayer de prendre de la hauteur, puis se poser précipitamment, un peu plus loin, sur un terrain boueux. L'armée de l'air a ouvert une enquête.

Helicóptero que transportaba al Presidente de Bolivia aterriza de emergencia

Poco después del mediodía del 4 de noviembre, un helicóptero Eurocopter EC145, con matrícula 007 perteneciente la Fuerza Aérea Boliviana (FAB)...#AméricaVuela #Helicópteroshttps://t.co/IFVRhZMx2z pic.twitter.com/vvZ2d4dJwv — América Vuela (@America_Vuela) November 4, 2019

Dans la foulée de cet incident, l'ancien ministre de l'Intérieur Hugo Moldiz a dénoncé un «attentat» contre le président, premier indigène à diriger la Bolivie.

Samedi, une figure de l'opposition, Luis Fernando Camacho, avait appelé l'armée bolivienne à «se ranger aux côtés du peuple» et donné au président jusqu'à lundi soir pour quitter le pouvoir.

#URGENTE El Helicóptero de Presidencia sufre un percance en La Paz. De acuerdo con el comunicado de la FAB el helicóptero tuvo un problema en el rotor de cola durante el despegue. No se registran heridos ni daños materiales de gravedad. EL DEBER Y @PactoPorBolivia COMPARTE! pic.twitter.com/vZa6jVLtl7 — Pacto X Bolivia (@PactoPorBolivia) November 4, 2019

Evo Morales, au pouvoir depuis 2006, est arrivé en tête de la présidentielle du 20 octobre avec 47,08% des voix, contre 36,51% pour le centriste Carlos Mesa, selon les résultats officiels.

L'avance de plus de dix points d'Evo Morales sur son rival le plus immédiat lui permet d'être automatiquement réélu dès le premier tour. Mais l'opposition a dénoncé une «fraude», et la vague de contestation qui a éclaté dès le lendemain du scrutin a fait au moins deux morts et 140 blessés. (afp/nxp)