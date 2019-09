Guy Parmelin sera présent aux obsèques de Chirac

Guy Parmelin participera à la messe, donnée lundi matin à Paris, en l'honneur de l'ex-président français Jacques Chirac. Il rencontrera dans la foulée les ministres français de la formation et de l'économie.

Le conseiller fédéral fera l'aller-retour dans la journée, a indiqué Urs Widmer, porte-parole du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), à Keystone-ATS. Aucun autre membre du Conseil fédéral ne sera présent.

L'ancien président français sera toutefois bien entouré. Une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement étrangers ont déjà annoncé leur venue. Parmi eux, l'Allemand Frank-Walter Steinmeier, le Belge Charles Michel, l'Italien Sergio Mattarella, le Hongrois Viktor Orban ou encore le Russe Vladimir Poutine.

Après la cérémonie, Guy Parmelin s'entretiendra avec ses homologues français Frédérique Vidal (ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation) et Bruno Le Maire (ministre de l'Economie et des Finances). Il s'agira principalement de faire connaissance, a précisé Urs Widmer. (ats/nxp)