Grève à Paris: nombreux accidents de deux-roues

Les accidents de deux-roues (scooters, trottinettes et vélos) ont augmenté de 40% à Paris depuis le début de la grève contre la réforme des retraites qui paralyse largement les transports publics, a indiqué à l'AFP la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

«Nous sommes intervenus 600 fois du 5 décembre (début de la grève, ndlr) au 14 décembre, contre 450 fois sur la même période l'année dernière, c'est une augmentation significative», a précisé le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole de la BSPP.

Il s'agit d'accidents de deux-roues avec des piétons mais aussi avec des automobilistes. «Ceci est en lien évidemment avec les grèves, il y a beaucoup plus de circulation et des personnes inexpérimentées et mal équipées se déplacent à vélo ou autres», a souligné le porte-parole de la BSPP.

Les pompiers interviennent majoritairement sur des «traumatismes légers ne nécessitant pas une hospitalisation», a-t-il ajouté.

Longs délais d'intervention

Par ailleurs, les délais d'intervention des pompiers «ont considérablement augmenté» dans les rues de la capitale et sur le périphérique, du fait de la densité de la circulation. Ce contexte «ne favorise pas notre rythme, heureusement que nous n'avons pas dû faire d'interventions importantes, comme de gros incendies», a expliqué le lieutenant-colonel Gabriel Plus.

Mardi marque le 13e jour de la grève illimitée, notamment dans les transports publics parisiens, contre le projet de réforme des retraites sur laquelle le président Emmanuel Macron a fait la campagne pour son élection en 2017. Ce projet vise notamment à supprimer les régimes spéciaux qui permettent notamment aux conducteurs du rail et des métros parisiens de partir plus tôt en retraite. (afp/nxp)