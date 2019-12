Grève en France: pas de trêve de Noël

France Des centaines de milliers de personnes ont manifesté mardi en France contre la réforme des retraites, à l'appel de tous les syndicats. Plus...

Genève-Paris Interrompue en raison de la grève des retraites en France, la liaison Genève-Paris via des TGV Lyria reprend progressivement. Plus...

France Les manifestations à Paris ont provoqué une augmentation de 40% des accidents de scooters, vélos et trottinettes à cause de la paralysie des transports publics. Plus...