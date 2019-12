Greta personnalité de l'année par le «Time»

Le magazine «Time» célèbre la jeune militante écologiste Greta Thunberg, qui la met à sa une avec le titre «Le pouvoir de la jeunesse».

La Suédoise de 16 ans, devenue l'égérie de la lutte contre le changement climatique à travers la planète, est ainsi la plus jeune lauréate de cette distinction, décernée depuis 1927 par le magazine américain.

Greta Thunberg, qui a commencé à l'été 2018 à manifester seule pour le climat tous les vendredis devant le parlement suédois, a depuis rallié des millions de partisans à sa cause.

Ils ont fait une démonstration de force en septembre avec des millions de personnes dans les rues de villes du monde entier, juste avant un sommet de l'ONU sur le climat.

