Greta Thunberg accoste à Lisbonne

Greta Thunberg, l'adolescente suédoise devenue l'égérie de la défense de l'environnement, a débarqué mardi à Lisbonne après avoir traversé l'Atlantique à bord d'un voilier pour se rendre depuis les Etats-Unis à la COP 25 à Madrid, a constaté l'AFP.

Après vingt jours en mer, La Vagabonde, le catamaran de 14 mètres dans lequel elle a fait le voyage, a accosté vers 13h45 sur le quai d'une marina de la capitale portugaise, où plusieurs de dizaines de militants écologistes l'attendaient depuis plusieurs heures. La Suédoise de 16 ans, qui ne prend pas l'avion pour limiter son empreinte carbone et qui a dû faire face à un vent contraire pour entrer dans l'estuaire du Tage, devait s'exprimer devant les médias à l'issue d'une cérémonie d'accueil en présence du maire de Lisbonne, Fernando Medina. Selon l'un de ses porte-parole, l'adolescente n'a pas encore décidé quand et comment elle quittera le Portugal pour se rendre à Madrid. L'une de ses possibilités est le train de nuit reliant la capitale portugaise à la capitale espagnole.

Renommée mondiale Greta Thunberg avait traversé l'Atlantique en bateau une première fois pour se rendre au sommet de l'ONU sur le climat à New York en septembre puis à la COP25 qui devait initialement avoir lieu au Chili. Mais le pays latino-américain a renoncé à accueillir cette rlisboéunion en raison d'un mouvement social sans précédent et a été remplacé au pied levé par l'Espagne. La Suédoise a donc dû remettre le cap sur l'Europe à bord de La Vagabonde, qui est parti le 13 novembre de Hampton, en Virginie (est des Etats-Unis). Madrid accueille depuis lundi la réunion annuelle de l'ONU sur le climat COP25, où les représentants des quelque 200 pays signataires de l'accord de Paris sont pressés de toutes parts d'accélérer les mesures pour réduire plus rapidement les émissions de CO2. Greta Thunberg a acquis une renommée mondiale après avoir lancé en août 2018 des «grèves de l'école pour le climat», une initiative suivie depuis à travers le globe. Après le sommet de l'ONU sur le climat en septembre à New York, où elle a dénoncé l'inaction des dirigeants mondiaux, elle a participé à des manifestations organisées dans plusieurs villes d'Amérique du Nord. Elle doit se joindre à la marche pour le climat vendredi à Madrid. (ats/nxp)