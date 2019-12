Fusillade sur la base navale de Pearl Harbor

Plusieurs personnes ont été blessées au cours d'une fusillade qui a éclaté mercredi en début d'après-midi sur le chantier naval de la base militaire de Pearl Harbor, à Hawaï, ont annoncé les médias et les autorités militaires locales.

Selon les médias locaux, au moins trois personnes ont été blessées, dont deux gravement, et le tireur se serait suicidé. La base navale, haut lieu de l'histoire militaire américaine, a un temps été placée en confinement, selon son compte Twitter.

JBPHH security forces have responded to a reported shooting at the Pearl Harbor Naval Shipyard. The incident occurred at approximately 2:30 p.m. Due to the ongoing security incident, access/gates to #JBPHH are closed. We will update when we have further information. pic.twitter.com/6uZulGOUTx