Floride: un tireur sur une base militaire tué

Une personne a été tuée lors d'une fusillade vendredi sur la base aéronavale américaine de Pensacola, en Floride, a indiqué la marine américaine, qui a confirmé que le tireur était également mort.

«Le tireur est décédé. Une mort supplémentaire a été confirmée. Un nombre inconnu de personnes blessées ont été transférées dans des hôpitaux», a annoncé la Navy américaine.

«Le bureau du shérif du comté d'Escambia peut confirmer qu'il n'y a plus de tireur en action sur la base aéronavale de Pensacola. La mort du tireur est confirmée», a pour sa part écrit la police locale sur Facebook.

BREAKING: Military officials are working an active shooter situation at the Naval Air Station in Pensacola, Florida. https://t.co/PzZFI1Wpzv

Selon un bilan diffusé par l'antenne locale de la chaîne ABC et par CNN, cinq personnes ont été blessées.

La Navy américaine a indiqué sur son compte Twitter que la base avait été placée en état de confinement.

Reports of an active shooter at Naval Air Station Pensacola in Florida https://t.co/6HTqlknr60

Cette fusillade rapportée intervient deux jours après qu'un marin américain a tué deux personnes par balle et en a blessé une troisième sur le chantier naval de la base militaire de Pearl Harbor, à Hawaï, avant de se suicider.

Plusieurs bases militaires américaines ont été endeuillées ces dernières années par des soldats pris par des coups de folie meurtriers.

BREAKING: The Naval Air Station in Pensacola, Florida, has secured its gates following reports of an active shooter, according to a post on the station's Facebook page. https://t.co/JmCIi2wOvR