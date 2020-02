Aucun front commun face à Evo Morales

Une réunion de responsables politiques de la droite et du centre s'est achevée samedi à La Paz sans parvenir à constituer en vue des élections de mai un front commun pour empêcher le retour au pouvoir du parti de l'ancien président Evo Morales.

Cette réunion organisée par le puissant Comité civique pro-Santa Cruz (CCPSC), à laquelle ont notamment participé la présidente par intérim Jeanine Añez et les ex-présidents Carlos Mesa et Jorge «Tuto» Quiroga, a duré plus de six heures. Les divergences de vues entre les cinq candidats à la présidence présents à la réunion n'ont pas permis de trouver un accord pour faire bloc.

Les participants ont prévu de se retrouver le 3 avril, exactement un mois avant les élections présidentielle et législatives, pour faire le point sur la situation et éviter la dispersion de l'électorat de droite.

«Décision définitive» le 4 avril

Romulo Calvo, président du Comité civique, a indiqué lors d'une conférence de presse que les cinq candidats s'étaient engagés à «assurer que la tyrannie (d'Evo Morales) ne revienne pas gouverner la Bolivie». Mais il n'a pas donné de détail sur la stratégie envisagée. Selon lui, ces candidats se sont également engagés à «concevoir un consensus parlementaire garantissant une gestion gouvernementale pacifique» de la part du futur gouvernement.

Une «décision définitive» devrait être prise le 4 avril concernant une option unique face à Luis Arce, du Mouvement vers le socialisme (MAS) d'Evo Morales, qui caracolait en tête des sondages avec 26% des intentions de vote dans une récente enquête d'opinion de Mercados y Muestras. Pointaient derrière lui Carlos Mesa et Luis Fernando Camacho, à égalité avec 17% des intentions de vote. Jeanine Añez était créditée de 12%.

La candidature de cette dernière fait partie des sujets critiques abordés lors de la réunion de samedi. Plusieurs participants ont considéré que sa mission, attribuée après le départ en novembre d'Evo Morales sur fond de manifestations réclamant sa démission, se limitait à la convocation d'élections et à garantir leur déroulement dans la transparence.

Evo Morales, réfugié en Argentine après avoir passé un mois au Mexique, ne peut pas se présenter au scrutin présidentiel de mai. Il a toutefois manifesté son intérêt à briguer un siège au parlement bicaméral qui doit être renouvelé le 3 mai, avec un second tour le 14 juin. (afp/nxp)