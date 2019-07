France: jusqu'à 688 km de bouchons cumulés

Pour ce troisième samedi de départs en vacances classé rouge par Bison Futé, les autoroutes de France ont à nouveau été très chargées avec un pic de bouchons de près de 700 km au total, comme si l'axe Paris-Avignon était totalement embouteillé.

Le pic a été atteint à 12H10 selon Bison Futé avec 688 km cumulés.

Dans le détail, de nombreuses difficultés se sont concentrées comme d'habitude dans la Vallée du Rhône. A 13H00, il fallait ainsi 2H50 pour effectuer Lyon-Orange (Vaucluse), contre 1H35 en temps normal, selon Vinci Autouroutes. Bison Futé a recensé jusqu'à 50 km de bouchons au niveau de Valence vers midi.

Plus au nord, le trafic était chargé entre Beaune et Lyon, selon le réseau Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR).

La circulation était dense également sur l'A10 entre Paris et Poitiers avec un temps de parcours une heure dix plus long (à 3H40); et entre Bordeaux et la frontière espagnole sur l'A63 dans les deux sens de circulation.

Pour le reste de l'été, Bison Futé anticipe des samedis difficiles voire très difficiles jusqu'à mi-août dans le sens des départs, et voit même noir le samedi 3 août, au moment du grand chassé-croisé. (ats/nxp)