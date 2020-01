L'incendie du zoo relance le débat sur l'interdiction des feux d'artifice

La fin d’une tradition? La mort de 30 singes, prisonniers des flammes dans le zoo de Krefeld (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) le soir de la Saint-Sylvestre, a relancé le débat sur l’interdiction des pétards et feux d’artifice privés, une passion allemande. Plus de 130 millions d’euros sont en effet dépensés chaque année pour les pétards et les feux d’artifice en Allemagne, ce qui représente 47000 tonnes (+48% par rapport à 1999).

Selon les enquêteurs, l'incendie a été provoqué vers minuit et demi par des lanternes chinoises volantes, dont les restes ont été retrouvés sur place. Une mère et ses deux filles se sont dénoncées à la police en expliquant qu’elles étaient sans doute à l’origine du drame. Elles avaient acheté ces lanternes sur internet, ignorant qu’elles étaient interdites depuis 2009.

Nombreux blessés

Le problème des incendies, mais aussi celui des accidents physiques avec des produits importés illégalement, est récurrent en Allemagne. On dénombre plus de 8000 blessés auditifs par an (dont un tiers avec séquelles). Pour la seule ville de Berlin, le bilan provisoire du service des urgences pour la Saint-Sylvestre est de 22 blessures graves aux mains, dont certaines ont conduit à des amputations.

Si les pétards sont dangereux, ils constituent aussi un vrai problème de pollution. En Allemagne, ils dégagent dans l’atmosphère plus de 4200 tonnes de particules fines, dont la majorité dans la seule nuit de la Saint-Sylvestre. Cela représente, selon l’Office fédéral pour l'environnement (UBA), l’équivalent de 25% des émissions dues à la combustion de bois et 15% de l'ensemble des particules émises par la circulation automobile... sur une année.

La Fédération allemande de pneumologie (DGP) recommande chaque année aux enfants, aux seniors et aux personnes atteintes d’une maladie respiratoire chronique de renoncer aux pétards. «Les particules fines sont nocives pour les bronches et le système cardiovasculaire», prévient Maria Krautzberger, la présidente de l’Office fédéral pour l’environnement et conseillère du gouvernement allemand.

Santé publique

Pour Deutsche Umwelthilfe (DUH), le temps est venu de s’attaquer à ce problème de santé publique. «Nous voulons bannir cette activité polluante», a insisté Jürgen Resch, président de cette ONG et bête noire des constructeurs automobiles allemands, à l’origine des interdictions de voitures diesel dans les centres-villes.

Selon un sondage de l’institut YouGov, la majorité des Allemands (57%) serait favorable à une interdiction, comme à New York ou à Paris. La sensibilisation du public à ce nouveau problème environnemental a d’ailleurs poussé plusieurs villes allemandes à interdire pour la première fois cette année les pétards dans certaines zones.

Pour soigner leur image, les grandes chaînes de distribution ont annoncé la fin de la vente de pétards en 2020. «Nous voulons protéger les animaux et avoir de l'air pur 365 jours par an», a justifié Uli Budnik, gérant de la chaîne de supermarchés Rewe pour la région de Dortmund.

Mais les résistances sont encore nombreuses. La ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation qualifie toujours de «mise sous tutelle» toute interdiction. «Il faut faire appel à la responsabilité des citoyens», estime la conservatrice Julia Klöckner (CDU).

Pour le président de la Fédération des villes et des communes (DStGB), l’association environnementale s’attaque à une tradition. «Les gens expriment leur espoir de vivre une nouvelle année heureuse. Le feu d’artifice fait partie de notre culture», a estimé Gerd Landsberg. Pour combien de temps encore?