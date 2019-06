Une magistrate blessée par un tir de LBD à son domicile

L'une des présidentes de la cour d'assises des Yvelines a été agressée lundi matin à son domicile dans ce département, visée par un tir de lanceur de balles de défense (LBD), a-t-on appris de sources concordantes.

La magistrate a été visée par un tir de LBD alors qu'elle sortait de son domicile, a indiqué une source proche du dossier, qui précise que son pronostic vital n'est pas engagé.

«Pas par hasard »

Les agresseurs «ne sont pas venus là par hasard», a indiqué une autre source proche de l'enquête, laissant entendre que la victime avait été délibérément visée en raison de ses fonctions.

J’apprends avec indignation et émotion l’agression de la présidente de la cour d’assises de Versailles. Toutes les forces de l’ordre sont mobilisées pour retrouver les auteurs. Tout mon soutien à la magistrate, à sa famille et à la communauté judiciaire de Versailles. — Nicole Belloubet (@NBelloubet) 17 juin 2019

Les faits se sont déroulés aux alentours de 9h30, selon le parquet de Versailles. La victime a été blessée à la tête et c'est un membre de sa famille qui a prévenu les gendarmes, a indiqué une autre source proche du dossier. La gravité de ses blessures restait inconnue lundi à la mi-journée.

Le ou les agresseurs sont en fuite et un important dispositif de recherche a été mis en place par la section de recherche de Versailles, chargée de l'enquête, a assuré le parquet. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a dit sur Twitter apprendre «avec indignation et émotion l'agression de la présidente de la cour d'assises de Versailles. Toutes les forces de l'ordre sont mobilisées pour retrouver les auteurs», a-t-elle déclaré, exprimant son «soutien à la magistrate, à sa famille et à la communauté judiciaire de Versailles.»

«Une pensée à notre collègue de Versailles, agressée violemment à son domicile ce matin», a aussi déclaré le porte-parole de la Chancellerie, jugeant cette agression «aussi lâche qu'insupportable» (afp/nxp)