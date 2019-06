Une dispute dans un bus dégénère, 12 morts

Douze personnes ont été tuées et des dizaines blessées lundi dans un accident routier en Indonésie après qu'un passager a tenté de s'emparer du volant du car dans lequel il voyageait, a indiqué la police locale.

L'incident s'est produit à 01H00 du matin lundi (18H00 GMT dimanche) quand le car est rentré dans deux voitures et un camion dans la région de Java occidentale. 43 personnes ont été blessées et ont été transportées à l'hôpital.

«Au milieu du voyage, un passager a tenté de s'emparer par la force du volant» et le conducteur du car a perdu le contrôle de son véhicule, a indiqué à l'AFP Atik Suswanti, le chef de la police routière de Majalengka.

Some 43 people are also injured in the multi-vehicle accident and are rushed to the hospital. #WorldNews https://t.co/dMfSP7SNmI