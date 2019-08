Un touriste tué, deux enfants dans un état grave

Un touriste italien est mort et deux enfants sont dans un état grave après avoir été empoisonnés par des gaz toxiques venus du moteur d'un bateau de plaisance dont le capitaine et le propriétaire croates ont été arrêtés, a annoncé la police.

Trois autres personnes qui faisaient partie du même groupe de touristes italiens à bord du bateau ont également été empoisonnés mais moins gravement.

Le capitaine du bateau avait signalé la mort d'un des passagers, un homme âgé de 57 ans, après avoir accosté mardi au port de l'île de Hvar, dans l'Adriatique croate. Selon la presse croate, il s'agit d'un homme d'affaires italien, Eugenio Vinci, en vacances sur la côte croate avec sa famille et des amis.

Cinq autres personnes, dont deux enfants âgés de 11 et de 5 ans, ont été transportés par hélicoptère vers un hôpital à Split, dans le centre de la côte Adriatique croate. «La fille et le garçon reçoivent des traitements en soins intensifs et leurs vies sont en danger», a déclaré à la presse le médecin Branka Polic, ajoutant qu'il est «difficile» de faire un pronostic vital.

Deux hommes arrêtés

Dans un communiqué mercredi soir, la police a annoncé l'arrestation du propriétaire du bateau et du capitaine, âgés respectivement de 23 et 27 ans, tous deux ressortissants croates.

Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir installé, cinq jours avant l'accident, un moteur à essence dans la salle des machines du bateau «en transgressant les règles de la profession et les instructions techniques sur la sécurité de cet appareil», selon le communiqué.

Les gaz d'échappement du moteur ont fui vers les cabines des passagers et ont provoqué leur empoisonnement, selon la même source. S'ils sont reconnus coupables, les deux hommes risquent des peines pouvant aller jusqu'à huit ans de prison, selon le quotidien Jutarnji List.

La Croatie, pays de 4,3 millions d'habitants, a accueilli en 2018, 18,7 millions de touristes, dont 16,6 étrangers. Plus de 1,1 million de touristes italiens ont visité ce pays l'année dernière, notamment sa côte Adriatique, selon les statistiques officielles. (afp/nxp)