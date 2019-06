Un cambrioleur virtuose arrêté en février après avoir échappé de longues années à la police britannique a été condamné vendredi à quatorze ans de prison par la cour royale de Kingston, près de Londres.

Le «Rôdeur de Wimbledon»

«Vous êtes un cambrioleur en série, professionnel et tenace», qui a «terrifié la population» a lancé le juge Peter Lodder à Astrit Kapaj en le condamnant.

«Votre discrétion et votre expertise étaient telles que la façon dont vous êtes entré dans les logements reste un mystère dans de nombreux cas», a-t-il ajouté.

Astrit Kapaj, un père de famille de 43 ans, opérait à Wimbledon Village, un quartier tranquille et cossu du sud-ouest de la capitale britannique, ce qui lui avait valu dans la presse britannique le surnom de «Rôdeur de Wimbledon».

A ce nom un brin anxiogène, la police locale avait préféré une référence sportive, eu égard à ses performances criminelles de haute volée, en l'appelant «Coppi», du nom de l'Italien Fausto Coppi, légende du cyclisme qui réalisa le doublé Giro-Tour de France à deux reprises en 1949 et 1952.

A fish and chip shop owner from Trafford's been jailed for 14 years after admitting a string of burglaries in London, dating back to 2008. 43 year old Astrit Kapaj targetted high end properties to fuel his gambling addiction #CapitalReports pic.twitter.com/hC1DcTE7Xv