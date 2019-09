Surpris par une crue dans le décor de «Tomb Raider»

Six touristes et leur guide, tous kényans, ont été emportés dimanche par une crue éclair dans les gorges du parc national Hell's Gate, célèbre pour avoir été l'un des décors du film Tomb Raider, a-t-on appris auprès de la police et d'un responsable du Service kényan de la faune sauvage (KWS).

Les six touristes sont des Kényans d'origine indienne. Ces trois hommes et trois femmes faisaient partie d'un groupe de 12 touristes qui visitait le parc dimanche lorsqu'ils ont été surpris par une crue éclair, a indiqué à l'AFP un responsable de KWS sous couvert de l'anonymat.

Descubriendo Hells Gate en #Kenya, a tan solo 1 hora y media de #Nairobi, donde poder pasear en bici entre animales https://t.co/2p3G2rKDTJ pic.twitter.com/OXwQ13DjXx — Udare (@Udare_es) August 23, 2019

«Présumées mortes»

Deux des six survivants de ce groupe ont alerté les rangers du parc, qui ont lancé les recherches.

Une dépouille a été retrouvée dimanche et les six autres personnes sont «portées disparues», a déclaré à l'AFP Marcus Ochola, chef de la police de la Vallée du Rift. Un autre policier a précisé sous couvert de l'anonymat qu'elles étaient «présumées mortes, en se fondant sur le témoignage des deux survivants».

La recherche des corps a été interrompue par la nuit et reprendra lundi matin. Le parc national Hell's Gate, situé à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale, Nairobi, et qui jouxte le lac Naivasha, est célèbre pour avoir servi de décor au film Tomb Raider «Le Berceau de la Vie», et pour avoir inspiré certains décors du dessin animé de Disney, Le Roi Lion.

Le parc est également connu pour les usines géothermiques qui y ont été construites. (afp/nxp)