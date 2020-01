Scandale après une vidéo de salariés grimés en Noirs

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et montrant des employés de l'entreprise de textile Le Slip Français grimés en Noirs provoque l'indignation, de nombreux internautes appelant au boycott de la société qui a mis à pied les employés concernés.

Saga Africa en fond

La vidéo, tournée lors d'une soirée privée à une date non précisée et révélée par le compte Instagram «Décolonisons-nous» vendredi, où elle a été vue plus de 50'000 fois depuis sa mise en ligne à l'aube, montre deux femmes et un homme. L'homme imite par moments un singe sur fond de musique jouant Saga Africa, tandis que l'une des femmes est maquillée en Noire, sous les rires de la troisième personne.

Une vidéo de la même soirée circule également sur Twitter, où elle a été visionnée plus de 930'000 fois depuis sa mise en ligne jeudi soir.

Selon le compte «Décolonisons-nous», la vidéo montre plusieurs employés de l'entreprise le Slip Français, société créée en 2011 et qui fait travailler aujourd'hui plus de 200 personnes dans 45 ateliers, selon son site.

En réaction, l'entreprise, basée à Paris, a diffusé vendredi un communiqué dans lequel elle se dit choquée, et indique condamner «fermement ces actes».

Je suppute de cette société ou n'est que communication et ecran de fumé de moralisation.Vous êtes des lâches le Slip Français. https://t.co/9oPKf3K50J — Tatuf Metouphe (@Daft_Pax) January 3, 2020

«Les salariés concernés ont été convoqués et sanctionnés par la direction du Slip Français», ajoute la société dans son communiqué.

Contacté par l'AFP, Guillaume Gibault, le fondateur du Slip Français, s'est dit «secoué» par l'événement, et a précisé que les deux salariés concernés ont été convoqués et mis à pied à titre conservatoire dès vendredi.

«Moralement, c'est contraire à nos valeurs. On dénonce ces actes-là (...) On a été très fermes avec eux», a-t-il déclaré à l'AFP.

On est en 2020 et t'as des employés du Slip français qui ont eu l'intelligence de se grimer en singe pour une soirée africa. Donc en gros une soirée africaine il faut être grimer et faire le singe. Ils vont nous dire qu'ils ne sont pas racistes qu'ils aiment juste l'Afrique pic.twitter.com/hLg5yGjkVP — MALONE (@KARLMALONE86) January 3, 2020

«Pas sa place dans notre équipe»

Après la publication de la vidéo sur un premier compte le 1er janvier, «on a réagi tout de suite», a détaillé Guillaume Gibault.

«Dans un contexte où les choses vont très vite, on fait de notre mieux pour être très fermes. Ce genre de comportement n'a pas sa place dans notre équipe et dans notre démarche, ça n'est pas nos valeurs», a-t-il poursuivi, indiquant envisager de mettre en place un «programme de sensibilisation sur ces sujets-là».

Guillaume Gibault a par ailleurs précisé que l'entreprise a rassemblé l'ensemble de ses employés vendredi matin pour rappeler «les valeurs d'ouverture» portées par sa société. Il a aussi indiqué à l'AFP s'être entretenu vendredi avec Dominique Sopo, le président de l'association SOS Racisme.

Le Slip Français, une marque de sous-vêtements fabriqués en France, qui s'est fait connaître notamment sur les réseaux sociaux, affirme sur son site viser un «impact positif, aussi bien sociétal qu'environnemental». (afp/nxp)