Reprise des recherches pour retrouver la fillette

Les recherches ont repris vendredi matin à 9h pour tenter de retrouver la fillette de quatre ans disparue jeudi lors du retournement d'un canot pneumatique sur le Rhin, qui a coûté la vie à trois autres personnes, a indiqué la préfecture.

Des embarcations vont inspecter les berges du Rhin jusqu'à l'entrée sud de Strasbourg, appuyées par un hélicoptère allemand, a expliqué la préfecture à l'AFP. Les recherches sont coordonnées par la compagnie fluviale de la Gendarmerie du Rhin, une unité binationale.

Le drame s'est produit jeudi en fin de matinée, à proximité de la centrale hydroélectrique de Gerstheim (Bas-Rhin), à une trentaine de kilomètres au sud de Strasbourg.

Quatre membres d'un groupe de sept personnes venues d'Allemagne, de nationalités roumaine et allemande, pratiquait des activités nautiques. Deux adultes et deux fillettes naviguaient dans un canot pneumatique sur une portion du Rhin «interdite à la pêche, interdite à la baignade et aux activités nautiques», selon des déclarations du secrétaire général de la préfecture Yves Séguy aux Dernières Nouvelles d'Alsace.

Un homme et une fillette décédées

Un homme de 29 ans et une fillette de six ans, qui se trouvaient à bord, sont décédés dans le chavirement de l'embarcation, ainsi qu'un homme de 22 ans du même groupe qui s'était jeté à l'eau pour les secourir.

Un autre adulte qui se trouvait dans le canot a été transporté jeudi à l'hôpital de Sélestat. Deux autres témoins de l'accident qui avaient également sauté à l'eau sont parvenus à regagner la berge sains et saufs.

Jeudi, des hélicoptères, des équipes cynotechniques ainsi que des équipes de plongeurs avaient rapidement été mobilisés pour retrouver la fillette disparue mais les recherches étaient restées vaines et avaient été interrompues vers 20h. (afp/nxp)