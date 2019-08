«Plusieurs morts» dans une fusillade au Texas

Plusieurs personnes ont été tuées dans une fusillade samedi dans une zone commerciale d'El Paso, dans le sud des Etats-Unis, où au moins un suspect a été placé en garde à vue.

Le maire d'El Paso, Dee Margo, a fait état de «plusieurs morts» lors d'une interview sur CNN, sans donner plus de détails. «C'est une tragédie, je suis sous le choc», a-t-il déclaré. Selon le maire, plusieurs personnes ont été interpellées. Mais l'un des responsables de la police, Robert Gomez, a déclaré lors d'un point presse qu'«une seule personne avait été placée en garde à vue».

Le gouverneur adjoint du Texas, Dan Patrick, a de son côté mentionné sur Fox «15 à 20 personnes» touchées, sans pouvoir distinguer le nombre de morts ou de blessés.

La fusillade a commencé en fin de matinée près d'un supermarché Walmart. Une femme, qui venait faire ses courses, a expliqué sur Fox News avoir entendu «comme des feux d'artifices» alors qu'elle cherchait une place de parking.

«Alerte fusillade»

«Je me suis dirigée vers la sortie», a poursuivi cette témoin. «J'ai vu un homme avec un T-shirt noir et un pantalon camouflage qui portait ce qui m'a semblé être un fusil. Il visait les gens et tirait directement sur eux. J'en ai vu trois ou quatre tomber par terre», a-t-elle poursuivi.

Un autre témoin a raconté avoir aidé des blessés sur le parking. «Malheureusement, on a perdu un gentleman», a-t-il dit à Fox.

Vers 11h00 (19h00 en Suisse), la police d'El Paso a appelé la population à rester à l'écart de la zone: «Alerte fusillade, restez loin de la galerie de Cielo Vista», a-t-elle tweeté. Elle a déployé d'importants renforts sur les lieux.

L'agence fédérale chargée du contrôle des armes, des explosifs, du tabac et de l'alcool (ATF) de Dallas a annoncé se rendre sur les lieux pour prêter main forte. Les secours étaient également sur place.

Trump informé

En début d'après-midi, la situation semblait sous contrôle. Les forces de l'ordre continuaient toutefois à ratisser la zone pour s'assurer qu'il ne restait pas de tireur. Le président Donald Trump a été informé de la situation. Il a échangé avec son ministre de la Justice Bill Barr et le gouverneur du Texas Greg Abbott, a fait savoir la Maison Blanche.

«Aujourd'hui, la population d'El Paso a été atteinte par un acte violence haineux et insensé», a déploré dans un communiqué le gouverneur. «Je pense à El Paso et je voudrais que vous y pensiez», a de son côté déclaré, très ému, le candidat à la primaire démocrate Beto O'Rourke, originaire de cette ville.

Les Etats-Unis sont régulièrement endeuillés par des fusillades. Deux personnes ont été tuées et un policier blessé mardi dans un supermarché de la chaîne Walmart dans le Mississippi.

Dimanche, trois personnes, dont un garçon de six ans, ont été tuées lorsqu'un tireur de 19 ans a ouvert le feu lors d'un festival de gastronomie à Gilroy en Californie, au sud de San Francisco. (afp/nxp)