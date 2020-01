Onze travailleurs migrants meurent brûlés vifs

Onze personnes, dont dix Ouzbeks, sont mortes mardi dans l'incendie d'un bâtiment en bois où étaient hébergés des travailleurs migrants dans la région de Tomsk, en Sibérie occidentale, ont annoncé les autorités.

Selon la branche régionale du ministère russe des Situations d'urgence, l'incendie s'est déclaré vers 4h locales (23h) et a totalement ravagé le bâtiment de 200 m2. «Les corps de onze personnes ont été retrouvés», a précisé le ministère dans un communiqué.

