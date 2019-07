On le croyait mort, il réapparaît à un barbecue

Lorsque les médecins du Mercy Hospital à Chicago les ont appelées en leur disant que leur frère n'avait aucun espoir de guérir, les soeurs d'Alfonso Bennett ont accepté l'arrêt des soins. Mais l'homme qui agonisait à l'hôpital était en fait quelqu'un d'autre, un dénommé Elisha Brittman.

