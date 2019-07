La justice ne veut pas libérer ASAP Rocky

La Cour suprême suédoise a rejeté lundi le recours en appel du rappeur américain ASAP Rocky, soupçonné d'agression après une rixe à Stockholm, contre son placement en détention provisoire, selon des médias locaux.

La Cour suprême a indiqué n'avoir trouvé «aucune raison» de revoir la décision de le placer en détention provisoire, selon ces médias.

Vendredi, un tribunal de Stockholm avait ordonné l'incarcération du rappeur le temps de l'enquête, au motif qu'il existait «un risque de fuite» à l'étranger.

Son avocat, Henrik Olsson Lilja, avait contesté son placement en détention devant une Cour d'appel, qui l'avait débouté.

«Free Rocky»

Lundi, le conseil a indiqué à l'AFP que son client avait choisi de saisir la Cour suprême. Selon M. Olsson Lilja, le parquet n'avait pas correctement justifié la raison pour laquelle son client risquait de fuir, et pris en compte le manque à gagner subi par le musicien new-yorkais, en pleine tournée européenne.

Travis Scott shouts "free Rocky" during his Wireless Festival set: https://t.co/nmPX16H5ac pic.twitter.com/kaXuxmjCgY — Complex (@Complex) July 7, 2019

Certains fans et artistes avaient publiquement exhorté les autorités suédoises à libérer ASAP Rocky.

A Londres, où il devait se produire dimanche soir dans le cadre du Wireless Festival, le rappeur Travis Scott a scandé un «Free Rocky» («Libérez Rocky!») sur scène.

Sur les réseaux sociaux, le hashtag #FreeFlacko a fait son apparition, en référence à l'un des surnoms de l'artiste. Le duo hip hop américain EarthGang, programmé à Stockholm pour un concert en septembre, a tweeté «#FreeFlacko or we boycotting Sweden» (#FreeFlacko ou on boycotte la Suède).

Concerts annulés

ASAP Rocky, 30 ans, de son vrai nom Rakim Mayers, a été arrêté et placé en garde à vue la semaine dernière, en compagnie de trois autres personnes, après une bagarre dans les rues de la capitale suédoise.

L'incident s'est produit le 30 juin et a été en partie filmé dans une vidéo diffusée par le média spécialisé dans les célébrités TMZ.

L'artiste y est vu en train de projeter un jeune homme au sol avant de lui asséner plusieurs coups.

Le rappeur a réagi après les faits en postant plusieurs vidéos de l'altercation sur son compte Instagram. Dans ces vidéos, ASAP Rocky demande à plusieurs reprises à deux jeunes hommes de cesser de le suivre.

Il a déjà dû annuler quatre concerts en Norvège, en Pologne, en Irlande et en Angleterre, dans le cadre de sa tournée. Mercredi prochain, il était attendu à Moscou.

Originaire de New York, ASAP Rocky s'est fait connaître en 2011 avec la sortie d'une compilation intitulée «Live. Love. ASAP». En 2013, il enchaîne avec son premier album «Long. Live. ASAP».

(afp/nxp)