«Je souhaite qu'ils soient pendus»

Un tribunal de Kaboul a condamné dimanche deux mineurs à 30 années de réclusion pour l'enlèvement et le meurtre d'une fillette de six ans en mars dernier.

La jeune Mahsa Ahmadi avait été enlevée dans une rue de la capitale afghane puis assassinée par ses ravisseurs, ses parents ne pouvant s'acquitter d'une demande de rançon de 300'000 dollars (268'000 euros).

«Qu'ils soient pendus»

La police avait rapidement arrêté deux mineurs et diffusé une vidéo dans laquelle ils avouaient avoir enlevé la petite Mahsa sur leur moto pour la conduire dans une maison où ils l'avaient finalement étranglée.

A l'issue du procès télévisé, le tribunal a condamné les deux mineurs, dont l'âge n'a pas été révélé, à 30 années de réclusion.

