Jaloux, il lui donne dix coups de couteau

Un homme de 33 ans, déjà condamné pour des violences, a reconnu mercredi en garde à vue avoir gravement blessé de plusieurs coups de couteau sa compagne lors d'une crise de jalousie à Mulhouse, a indiqué une source proche de l'enquête. La victime, âgée de 27 ans, avait été transportée avec un pronostic vital engagé à l'hôpital mardi en fin de journée.

Atteinte de dix coups de couteau, dont quatre assénés profondément au thorax et à l'abdomen, la jeune femme présentait aussi des plaies de défense sur les bras. Elle a été opérée et son état s'est amélioré. Lors de sa garde à vue, le suspect, en couple avec la victime depuis six mois, a reconnu avoir asséné des coups, «sans pourvoir les expliquer», a indiqué une source proche de l'enquête.

«Tentative de meurtre»

Mardi en fin d'après-midi, alors qu'il avait bu, l'homme, sans emploi, a menacé sa compagne, la soupçonnant d'infidélité, avant de la poignarder avec un couteau de cuisine. Il a ensuite quitté leur appartement du centre-ville pour aller chercher de l'aide. Il a été interpellé dans la rue, prostré, par les policiers, alertés par une voisine.

Le trentenaire, déjà condamné pour des violences sur conjointe, doit comparaître le 6 septembre devant le tribunal correctionnel de Mulhouse pour des faits antérieurs de «menace de mort avec arme» sur la victime. Il devrait être présenté jeudi à un magistrat instructeur en vue d'une probable mise en examen pour «tentative de meurtre». La brigade criminelle de la sûreté départementale est chargée de l'enquête. (afp/nxp)