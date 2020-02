Incendie dans une raffinerie Exxon Mobil

Un incendie s'est déclenché mardi soir dans une raffinerie d'ExxonMobil en Louisiane (sud des Etats-Unis), sans faire de blessé selon un premier bilan, et a pu être contenu dans la zone où il s'est déclaré, a annoncé le groupe pétrolier américain.

Des images postées sur les réseaux sociaux montraient de gigantesques flammes au dessus de l'installation située à Baton Rouge.

#BREAKING - A fire inside an ExxonMobil refinery turned the night sky a shade of orange and sent a large plume of smoke into the air. Here's what we know >> https://t.co/HEOWYP1X4Z Get more of the day's headlines on KTBS 3 First News. pic.twitter.com/Jzrw7RHS8f