Immeuble effondré: le bilan passe à 17 morts

L'effondrement d'un immeuble en construction survenu samedi à Sihanoukville, au Cambodge, a fait 17 morts et 24 blessés, selon un nouveau bilan publié dimanche par les autorités locales.

Les sauveteurs fouillaient parmi les décombres pour tenter de retrouver des survivants. La construction de l'immeuble de sept étages était pratiquement terminée lorsqu'il s'est effondré. Des dizaines de personnes pourraient avoir été ensevelies.

Sihanoukville, dans le sud-ouest du Cambodge, est une ville balnéaire et touristique en plein essor qui compte de nombreux casinos et où les investissements chinois se multiplient ces dernières années.

«Tragédie»

Quatre personnes ont été arrêtées à la suite de l'écroulement de l'immeuble, dont son propriétaire chinois et le directeur de l'entreprise de construction. La veille, les autorités avaient publié un premier bilan de sept morts. Plus de 1000 personnes, dont des militaires, des policiers et du personnel médical, ont travaillé sans relâche pour tenter de retrouver des survivants parmi les décombres.

Une enquête a été ouverte. Le Premier ministre Hun Sen a attribué l'effondrement à la négligence. Il a déploré une «tragédie» pour la nation cambodgienne. Le Cambodge, l'un des pays d'Asie les plus pauvres, a une réglementation concernant la sécurité et la protection des travailleurs notoirement faible. Les accidents sur les chantiers de construction sont courants. (afp/nxp)