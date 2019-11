Un homme blessé par balles à Besançon

Un homme de 22 ans a été touché à quatre reprises par des tirs d'arme à feu jeudi soir dans le quartier sensible de Planoise à Besançon lors d'un possible règlement de comptes, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.

Vers 21H20, deux individus à scooter se sont approchés d'un groupe de jeunes qui discutait dans la rue. Le passager a tiré en direction du groupe, touchant une personne à quatre reprises, avant de prendre la fuite, a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête.

Affaire de drogue?

Blessé aux jambes, à un bras et au thorax, l'homme de 22 ans a été hospitalisé mais «aucune lésion grave n'a été constatée et il a pu sortir de l'hôpital quelques heures plus tard», a précisé le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux.

«Tout va être mis en oeuvre pour essayer d'élucider cette tentative d'homicide», a déclaré le magistrat.

Les enquêteurs de l'antenne de police judiciaire de Besançon étudient, entre autres, l'hypothèse d'une agression liée à un trafic de stupéfiants, la victime étant notamment connue de la justice pour des affaires de drogue, selon le procureur.

Depuis un an, trois affaires d'homicide ou de tentative d'homicide en lien possible avec un trafic de stupéfiants ont été enregistrées à Besançon. (afp/nxp)