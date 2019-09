Face aux rats, New York tente le bain d'alcool

New York a dévoilé jeudi sa dernière arme pour lutter contre les rats qui hantent les couloirs de son métro et fouillent les amoncellements de sacs poubelles - un piège à base d'alcool.

«Ça les met K.O.»

La municipalité de la première métropole américaine mène une guerre de longue haleine contre ces rongeurs, dépensant des millions de dollars pour réduire une population estimée à quelque deux millions d'individus en 2014. Avec des méthodes allant de la contraception à la glace carbonique (pour les asphyxier), en passant par des poubelles intelligentes.

Le principe de Ekomille, l'engin présenté jeudi par la municipalité, consiste à faire grimper le rat dans un récipient de quelque 60 cm de haut, avec un appât. Un capteur déclenche alors un levier qui le précipite sur un plateau pouvant contenir 80 carcasses de rats, qui baigne dans un liquide alcoolisé, où il se retrouve prisonnier.

«Ça les met K.O. et ils finissent par se noyer», a expliqué aux journalistes Anthony Giaquinto, président de la société Rat Trap Inc., qui importe les engins d'Italie.

