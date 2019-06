Epouse d'un riche Norvégien sans doute tuée

L'épouse d'un riche homme d'affaires norvégien, disparue sans donner signe de vie depuis près de huit mois, a sans doute été victime d'un meurtre maquillé en enlèvement, a annoncé mercredi la police norvégienne.

Anne-Elisabeth Hagen, dont l'époux est une des 200 plus grandes fortunes de Norvège, avait disparu de son domicile à Lørenskog, à moins de 20 kilomètres d'Oslo, dans des conditions inquiétantes le 31 octobre dernier.

Une note menaçante contenant une demande de rançon ayant été retrouvée sur les lieux, la police penchait jusqu'à présent pour un enlèvement à caractère crapuleux. Huit mois plus tard, on est toujours sans nouvelles de la sexagénaire et les quelques contacts sporadiques établis avec de présumés ravisseurs sur des plateformes numériques n'ont pas abouti.

Rançon en cryptomonnaie

«Notre hypothèse principale est par conséquent modifiée: Anne-Elisabeth a été tuée», a déclaré l'inspecteur chargé de l'enquête, Tommy Brøske, lors d'une conférence de presse. «Le meurtre peut avoir été maquillé en enlèvement», a-t-il observé, en refusant d'indiquer si la police avait un ou des suspects dans cette affaire.

Parmi les éléments justifiant le revirement des enquêteurs, Tommy Brøske a cité «le manque étonnant de volonté à encaisser la rançon» exigée en cryptomonnaie. Selon les médias norvégiens, la somme demandée portait sur l'équivalent de neuf millions d'euros à verser en Monero, une cryptomonnaie particulièrement difficile à tracer mais aussi assez peu liquide.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen est l'épouse de Tom Hagen, classé 172e fortune de Norvège par le magazine Kapital avec un patrimoine évalué à 1,7 milliard de couronnes (175 millions d'euros) grâce à ses activités dans l'immobilier et l'énergie. (afp/nxp)