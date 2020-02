Un éleveur condamné pour avoir frappé ses moutons

Un éleveur écossais a été condamné à une amende pour avoir frappé à coups de poing ses moutons en pleine tête, a annoncé mardi une association de défense des animaux, qui a publié des images des faits reprochés.

BREAKING NEWS: For the first time ever, a Scottish sheep farmer has pleaded guilty after being caught engaged in acts of flagrant cruelty to sheep following PETA Asia’s investigation.



Here he is punching sheep in the head: pic.twitter.com/SR9498paoQ