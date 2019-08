Deux morts lors d'un accident de canyoning

Un Autrichien et un Allemand ont perdu la vie en faisant du canyoning dans le nord de l'Italie, ont annoncé samedi les services de secours alpins et spéléologiques de Lombardie sur leur site Facebook. Cinq autres personnes ont été retrouvées saines et sauves.

Accroché sous une cascade

Les deux hommes, âgés de 41 ans pour le premier et 48 ans pour le second, faisaient partie d'un groupe de sept personnes, toutes germanophones qui se trouvaient dans la région pour faire du canyoning. C'est le gérant du petit hôtel où ils logeaient qui a alerté les secours vendredi soir en ne les voyant pas rentrer, selon la même source.

Les secouristes se sont rendus sur les lieux et ont trouvé cinq personnes saines et sauves. Deux autres, qui étaient descendues le long des parois pour arriver au torrent, manquaient à l'appel.

Le premier a été retrouvé accroché à des cordes, sous l'eau d'une cascade. Le second a été retrouvé dans un petit lac, à quelques centaines de mètres en aval, ont précisé les secouristes.

(ats/nxp)