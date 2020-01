Deux cars se percutent: 34 morts

Trente-quatre personnes sont ont été tuées mardi lorsque deux cars sont entrés en collision dans le centre du Ghana, ont indiqué des sources concordantes.

«Plusieurs personnes ont été blessées et transportées d'urgence à l'hôpital», expliqué à l'AFP le porte-parole des pompiers Abdul Hudu Wasiu. «Vingt-neuf sont décédées sur place tandis que cinq autres sont décédées à l'hôpital».

La police et les pompiers ont déclaré que l'accident s'était produit tôt mardi dans la ville de Dompoase, à environ 200 kilomètres de la capitale, Accra.

Les victimes sont 20 hommes, 11 femmes et trois enfants, dont l'un n'avait qu'un an.

Routes mal éclairées

Une quarantaine de survivants sont soignés à l'hôpital.

Il y a eu près de 14'000 accidents de la route au Ghana l'année dernière, entraînant 2284 décès et 14'397 blessés, selon les statistiques officielles.

Ils sont principalement dus à des routes en mauvais état, souvent non éclairées et à des feux de signalisation défectueux.

Sad news! About 34 lives taken today by a serious road accident on the Kumasi-Accra road in #Ghana. Condolences to the families of the deceased.



Drivers should endeavour to comply with regulations on our roads. Very unfortunate!! pic.twitter.com/ZELin2G6dN