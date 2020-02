Un avion se brise en deux après être sorti de la piste

Un avion de ligne s'est brisé en deux de façon spectaculaire après être sorti de piste à l'atterrissage à Istanbul mercredi, ont rapporté les médias turcs, faisant état de blessés, mais pas de morts.

Le fuselage de l'appareil, de la compagnie privée turque Pegasus, s'est brisé en deux et a pris feu après être sorti de piste à l'aéroport international Sabiha Gökçen, situé sur la rive asiatique d'Istanbul, selon les images diffusées par la chaîne CNN-Türk.

#sabihagökçen havaliman?nda izmir-istanbul seferini icra eden pegasus uça?? pistten ç?karak yola savrulmu?tur. ?n?allah bir can kayb? olmam??t?r.

Tüm yolculara geçmi? olsun.



Elaz??-Malatya-Van-?stanbul



Rabbim ülkemizi cümle kaza beladan s?k?nt?dan muhafaza eylesin. pic.twitter.com/KgLXFihybD — HAKTAN (@tokadikebir) February 5, 2020

Des blessés mais pas de victime

Les médias turcs ont fait état d'un nombre indéterminé de blessés, mais le ministre des Transports Cahit Turhan, cité par la télévision étatique TRT, a indiqué que personne n'avait été tué dans l'accident.

L'appareil transportait 177 passagers et six membres d'équipage, selon le ministre. L'avion, en provenance de la ville d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, est vraisemblablement sorti de piste en raison de la forte pluie qui s'abat sur la plus grande ville du pays.

Les images diffusées par les médias turcs montraient des personnes sur la pelouse autour de l'appareil.

Sabiha gökçende pegasus izmir istanbul sefer uça?? dü?tü yaralilar var uçak 3 parca otoban kenar?na kadar geldi#sabihagökçen pic.twitter.com/dtLJetDU8M — Selahattin Simsek (@altinilce) February 5, 2020

L'incendie qui s'est déclenché après l'accident a été maîtrisé par les pompiers, a rapporté l'agence de presse étatique Anadolu.

L'aéroport Sabiha Gökçen a été fermé aux vols et tous les avions redirigés vers l'aéroport international Istanbul, situé sur la rive européenne de capitale économique de Turquie.

(afp/nxp)