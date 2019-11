Il attaque des enfants avec de la soude caustique

Une cinquantaine de personnes, principalement des enfants, ont été blessées dans une école maternelle du sud-ouest de la Chine, après l'irruption d'un individu qui a aspergé élèves et enseignants de soude caustique, ont annoncé mardi les autorités locales.

L'agression s'est produite lundi à 15H35 (07H35 GMT) dans la ville de Kaiyuan, dans la province du Yunnan, ont indiqué les autorités sur le réseau social Weibo.

La municipalité a précisé qu'un suspect âgé de 23 ans, du nom de Kong, avait escaladé l'enceinte de l'école maternelle avant de pulvériser de la soude caustique sur les victimes.

A man in Yunnan, #China sprayed corrosive NaOH liquid in a #kindergarten, injuring 3 teachers and 51 children. He was captured in 30 min. Police found that he wanted to take revenge on society due to psychological problems and setbacks in work and life. https://t.co/cYSPKlbxty pic.twitter.com/DV5pfmxk3e