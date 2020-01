Attaque au couteau: pas de motivation terroriste

Les autorités allemandes ont annoncé lundi que l'homme abattu dimanche devant un poste de police de Gelsenkirchen après avoir agressé des policiers n'avait pas de motivations terroristes et souffrait vraisemblablement de troubles psychiques.

La «perquisition (de son domicile) n'a pas confirmé la première supposition d'une motivation terroriste», ont indiqué les polices de Gelsenkirchen, Münster et le Parquet d'Essen dans un communiqué commun.

Un policier de 23 ans a ouvert le feu sur cet homme de 37 ans, qui a été tué de quatre balles. «Les enquêteurs disposent d'indices selon lesquels cet habitant de Gelsenkirchen (souffrait) d'une maladie psychique», ont-ils ajouté, précisant que l'enquête se poursuivait pour déterminer les circonstances et les motivations de l'assaillant.

Circonstances floues

Dimanche soir, cet homme de nationalité turque s'en est pris à coups de matraque à une voiture de police stationnée devant un commissariat de cette ville de la Ruhr, selon les premiers éléments de l'enquête.

Il aurait ensuite menacé deux policiers de 23 et 41 ans avec un couteau et aurait crié «Allah Akbar» («Dieu est grand») mais les enquêteurs tentent encore de déterminer l'exactitude ou non de ces premières informations.

Un couteau a été retrouvé sur les lieux mais l'enquête devra déterminer «si et dans quelles circonstances l'homme a agressé les policiers», selon le communiqué.

L'Allemagne est en état d'alerte à la suite de plusieurs attentats islamistes, dont le plus meurtrier a fait 12 morts en 2016 quand un Tunisien a foncé à bord d'un camion sur un marché de Noël à Berlin. L'attaque avait été revendiquée par l'EI. (afp/nxp)