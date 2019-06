A 73 ans, il est retrouvé vivant après 7 jours en forêt

De longs jours à errer, dont cinq sans manger: un randonneur de 73 ans disparu depuis une semaine dans une forêt du sud de la Californie a été retrouvé sain et sauf samedi. Eugene Jo avait perdu le groupe avec lequel il marchait le 22 juin dans la forêt nationale d'Angeles, dans le sud de la Californie.

Il a été retrouvé vivant samedi, assez en forme pour discuter et marcher un peu avec les sauveteurs, a précisé sur Twitter l'équipe de recherche et de secours de Montrose. Eugene Jo n'avait plus rien à se mettre sous la dent depuis cinq jours et avait bu l'eau d'un ruisseau, ont précisé les secouristes.

Just spoke to the crew on Air Rescue 5....Mr Jo was walking and speaking to them, he had not eaten in at least 5 days. He was drinking the water out of the Devils Canyon creek. Temps were mild, and water levels are up with the heavier rainfall this year. pic.twitter.com/F6uFYNfL8u