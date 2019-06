Violente agression d'un couple lesbien dans un bus

Un couple de femmes a été violemment agressé dans un bus londonien par un groupe d'hommes qui les avait harcelées pour qu'elles s'embrassent, une attaque dénoncée sur les réseaux sociaux et condamnée vendredi par des dirigeants politiques britanniques.

@Gidi_Traffic London police are investigating a "homophobic" attack on a lesbian couple who was allegedly assaulted by four men on a double-decker bus last Sunday. One of the victims, Melania Geymonat, described her harrowing experience of the incident on social media pic.twitter.com/5EdsClL5Kb — AustynZOGS (@Austynzogs) 7 juin 2019

«Ils ont continué à nous harceler»

L'une des deux femmes, Melania Geymonat, 28 ans, a expliqué que sa petite-amie Chris et elle se trouvaient dans un bus de nuit, roulant tôt le matin du 30 mai à Camden, dans le nord-ouest de Londres, lorsqu'un groupe de jeunes hommes les a prises à partie.

«Ils étaient au moins quatre. Ils ont commencé à se comporter comme des hooligans, exigeant que nous nous embrassions pour qu'ils puissent nous regarder, nous traitant de lesbiennes et décrivant des positions sexuelles», a raconté M. Geymonat sur Facebook.

«Pour calmer la situation, j'ai essayé de faire des blagues» et sa petite-amie a fait semblant d'être malade, a poursuivi la jeune femme, «mais ils ont continué à nous harceler et nous ont jeté des pièces de monnaie».

Ensuite «Chris s'est retrouvée au milieu du bus et ils l'ont frappée», a-t-elle raconté, expliquant avoir également été agressée.

Sur une photo prise par Melania Geymonat et postée sur Facebook, on voit la jeune femme saigner du nez, la chemise couverte de sang, tandis qu'à ses côtés son amie a le visage éclaboussé de sang et semble bouleversée.

“They started beating me, I was bleeding all over – I was really bleeding”



Melania Geymonat tells @BBCMarkMardell on #BBCwato about how she and her girlfriend were attacked after a group of men demanded they kiss. pic.twitter.com/E3kRVLxQtA — The World at One (@BBCWorldatOne) 7 juin 2019

Appel à témoins

La police londonienne, qui avait lancé un appel à témoins après cette agression, a annoncé vendredi que des arrestations avaient eu lieu, et que l'«enquête continuait», sans plus de précisions.

Scotland Yard avait indiqué plus tôt rechercher plusieurs hommes, soupçonnés d'avoir agressé les deux femmes d'une vingtaine d'années et de leur avoir «volé un téléphone portable et un sac».

«C'est révoltant. Tout le monde a le droit d'aimer», a commenté sur Twitter le ministre de la Santé, Matt Hancock.

Jeremy Corbyn, le chef du Labour, principal parti d'opposition britannique, a qualifié les faits d'«absolument choquants» et le maire de Londres, le travailliste Sadiq Khan, a également condamné une «attaque répugnante et misogyne».

Selon des médias britanniques, Melania Geymonat est une hôtesse de l'air d'origine uruguayenne et sa compagne est américaine. (afp/nxp)